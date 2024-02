Polícia Civil cumpre três mandados de busca e fecha duas bocas de fumo em Bonito

Uma operação da Polícia Civil, conduzida pela Delegacia de Bonito-MS, resultou no cumprimento de três mandados de busca nesta quinta-feira, 15/02, que culminaram no fechamento de três pontos de venda de drogas. Três adultos foram detidos, e uma adolescente foi apreendida, todos sob acusação de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Os mandados foram emitidos após uma investigação conduzida pela unidade policial. Durante as buscas nas residências dos suspeitos, foram encontrados 671,7kg de crack, 90g de maconha, além de balanças de precisão, dinheiro, e itens sem origem lícita, como celulares, uma bateria de carro e uma televisão, possivelmente produtos de furto. Também foi apreendida uma motocicleta utilizada para atividades relacionadas ao tráfico.

Os três homens e a adolescente foram encaminhados à delegacia local, onde ficaram sob custódia. O caso está sendo investigado pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Bonito para esclarecer todos os detalhes da operação.

