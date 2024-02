Ataque de abelhas causa morte de um cachorro e deixa outros dois feridos em Corumbá

Na tarde de sexta-feira (16), por volta das 16h30, um ataque de abelhas na Alameda Cordolina, no Bairro Generoso, em Corumbá, a 420 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de um cão e deixou outros dois feridos. O incidente deixou os moradores assustados e, imediatamente acionaram a Corpo de Bombeiros. Conforme o relato dos moradores, o enxame de abelhas, atacava pessoas e animal que passasse pela região.

No momento em que os bombeiros chegaram, a intensidade dos ataques havia diminuído, restando apenas algumas abelhas no local. A área foi isolada para garantir a segurança da população e para o atendimento aos animais. Uma reportagem do portal Diário Corumbaense, relata que três cães foram vítimas das ferroadas, sendo que um deles não resistiu aos ferimentos e morreu imediatamente, após ser atingido por mais de 100 picadas.

O segundo animal ficou bastante debilitado, manifestando sintomas como vômitos e diarreia, enquanto o terceiro permaneceu em condições normais. A população aguarda por medidas preventivas para evitar incidentes semelhantes no futuro.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: