Agetran divulga ruas interditadas para eventos no fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou a lista de ruas que serão interditadas para eventos esportivos, culturais, religiosos e sociais ao longo do final de semana em Campo Grande. A agência pede que condutores e pedestres redobrem a atenção e planejem suas rotas para evitar transtornos.

Interdições programadas

Sábado, 31 de agosto

– 2º Sarau Cultural dos Correios: Av. Calógeras, entre a Rua Dr. Temistocles e a Av. Mato Grosso, das 13h às 22h.

– Evento Político: Rua Russelia, entre a Rua Iemanjá e a Rua Prímula, das 18h às 21h.

Domingo, 1º de setembro

– Feira do Borogodó: Rua Das Garças, entre a Rua Stênio e a Rua Cardênio (faixa de estacionamento), das 09h às 15h.

– 3ª Edição da Corrida Pela Vida: Diversos trechos incluindo Rua Jeribá, Rua Dr Antônio Alves Arantes, Rua Dr Michel Scaff, Av. Afonso Pena e Rua Cel. Cacildo Arantes, das 7h às 10h30.

– Ensaio Regional: Rua Jussara, entre a Rua Itaguassú e a Rua Kalil Nabhan, das 7h às 13h.

Orientações aos condutores e pedestres

A Agetran alerta para a necessidade de atenção redobrada nos horários e locais das interdições, com recomendações para que os condutores busquem rotas alternativas para evitar atrasos e transtornos. A agência reforça que as interdições visam garantir a segurança dos participantes dos eventos e pede a colaboração de todos para o bom andamento das atividades.

Os motoristas devem estar atentos à sinalização e aos agentes de trânsito que estarão posicionados nos pontos de interdição para orientar o tráfego. A Agetran recomenda sair com antecedência e respeitar os desvios indicados.

Essas interdições fazem parte de um calendário de eventos que movimenta a cidade, mas também exige paciência e atenção dos usuários das vias públicas. A Agetran reforça que a colaboração de todos é essencial para minimizar impactos no trânsito e garantir que os eventos ocorram de forma organizada e segura.

Para mais informações sobre as interdições e rotas alternativas, a população pode acessar o site da Agetran ou entrar em contato pelos canais de atendimento da agência.

