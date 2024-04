Trabalhador morre eletrocutado em acidente com colheitadeira em Naviraí

Em Naviraí, município distante 359 km de Campo Grande, um acidente abalou os moradores na sexta-feira (26). Alexandro Alicio dos Santos, de 24 anos, morreu em um trágico acidente envolvendo uma colheitadeira.

Segundo relatos obtidos pelo site Tá na Mídia Naviraí, Alexandro estava operando a máquina quando, infelizmente, acabou enroscando o elevador da colheitadeira em um fio de alta tensão, provocando um princípio de incêndio. Em uma tentativa desesperada de conter as chamas, Alexandro desceu do veículo com um extintor, mas, ao se aproximar da parte energizada da máquina, recebeu uma descarga elétrica fatal. Seu corpo ficou parcialmente carbonizado.

Ainda conforme a publicação do site Tá na Mídia Naviraí, um colega de Alexandro tentou socorrê-lo, mas também acabou sendo vítima da eletricidade. Por alguns segundos, ele ficou “grudado” ao corpo do amigo, até conseguir se soltar e acionar os bombeiros. Apesar dos esforços, a máquina foi completamente consumida pelas chamas. As autoridades locais estão investigando o incidente para determinar as circunstâncias exatas que levaram a essa fatalidade.

