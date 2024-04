Governo federal cria força-tarefa para garantir o “Enem dos Concursos”

Com a proximidade da realização do Concurso Nacional Unificado, apelidado de “Enem dos Concursos”, o governo federal está adotando medidas preventivas para assegurar o sucesso e a lisura do processo. Diante da possibilidade de uma enxurrada de ações judiciais que poderiam prejudicar a realização do certame, uma força-tarefa está sendo organizada para atuar em defesa do concurso.

No próximo dia 5 de maio, em Mato Grosso do Sul, um total de 34.449 candidatos estão inscritos para participar da seleção, organizada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As vagas disputadas são bastante concorridas, sendo 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos da Administração Pública Federal. Com uma concorrência acirrada de mais de 300 candidatos por vaga em todo o Brasil, qualquer erro no processo pode resultar em contestações judiciais.

Para evitar possíveis impasses e garantir o andamento adequado do concurso, uma força-tarefa composta por 121 membros da Advocacia-Geral da União será mobilizada. O trabalho dessa equipe especializada terá início em 30 de abril e seguirá até 9 de maio, período crucial que envolve a realização das provas.

A oficialização da força-tarefa será formalizada por meio de uma portaria a ser assinada na próxima segunda-feira (29), instituindo também um plantão judicial para lidar com possíveis demandas emergenciais.

A magnitude do concurso é evidenciada pela quantidade de locais de prova, totalizando 3.665 em todo o país, distribuídos por 228 municípios. Caso o modelo do Concurso Nacional Unificado obtenha sucesso, a proposta é tornar sua realização periódica, a cada dois anos.

Além disso, o governo autorizou o emprego da Força Nacional para auxiliar no dia da prova do Concurso Público, inclusive em locais estratégicos como Corumbá, considerada uma fronteira seca com a Bolívia.

