Trabalhador é morto por colega durante discussão em uma fazenda na região da Nhecolândia

Na noite de ontem (25), um homem, identificado como Valdemir dos Santos, de 26 anos, morreu durante uma discussão com colega de trabalho em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia.

Conforme as informações, o rapaz foi acusado por Antônio Juscelino Dávalo, de 33 anos, de olhar de maneira maliciosa para a filha dele. Em seguida, os dois iniciaram uma discussão e Valdemir, que estava com uma arma, disparou contra Antônio, que foi atingido na mão.

O homem também pegou um revólver calibre 38 e atirou contra Valdemir, que morreu no local. Uma funcionária que estava no local acionou a polícia.

A polícia e os peritos estiveram no local, mas Juscelino não foi encontrado. O caso segue investigado com a suspeita de que o crime tenha ocorrido por legítima defesa.

