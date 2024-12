Prefeitura de Itaquiraí abre seleção temporária para 66 vagas em diversos cargos

A Prefeitura de Itaquiraí, localizada a 405 km de Campo Grande, anunciou a abertura de um edital para a seleção temporária de 66 vagas, além da formação de cadastro reserva, para diversos cargos de nível médio e superior. A oportunidade é uma excelente chance para quem está em busca de emprego na região.

As vagas estão distribuídas em diferentes áreas da educação e os profissionais contratados deverão cumprir jornadas de 20 a 30 horas semanais. As remunerações variam de R$ 1.412,00 a R$ 3.481,36, de acordo com o cargo e a carga horária.

Confira os cargos disponíveis:

– Auxiliar de Atividades Auxiliares – 31 vagas

– Regente de Sala de Anos Iniciais – 19 vagas

– Regente de Sala de Aula Educação Infantil – 4 vagas

– Componente Curricular Língua Inglesa – 4 vagas

– Componente Curricular Educação Física – 3 vagas

– Componente Curricular Arte – 3 vagas

– Componente Curricular Língua Portuguesa – 2 vagas

Para participar da seleção, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para o cargo, ter idade mínima de 18 anos e atender aos outros requisitos especificados no edital.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59min do dia 31 de dezembro de 2024, exclusivamente pela internet, no site oficial do concurso. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 45,00 a R$ 75,00, dependendo do cargo escolhido.

A prova objetiva será aplicada no dia 19 de janeiro de 2025 e abordará questões de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos de cada área. O local e o horário de aplicação da prova serão divulgados posteriormente por meio de um novo edital.

O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, a critério da Prefeitura de Itaquiraí.

