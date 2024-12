Câmera registrou homicídio de dois homens na véspera de Natal em Corumbá

Câmera de segurança de um comércio localizado no bairro Centro América, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, registrou o momento em que Stefferson Galvão Soares, de 40 anos, e Javier Cerruto Soares, de 29, foram mortos a tiros na noite de terça-feira (24), véspera de Natal.

Após o ataque, a PM (Polícia Militar) foi acionada e encontrou as vítimas cercadas por uma grande quantidade de pessoas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamada, mas quando a equipe chegou ao local encontrou os homens mortos.

A Polícia Civil e a Perícia estiveram na cena do crime para iniciar as investigações, mas a autoria do homicídio, bem como o motivo, ainda não foi divulgada. Stefferson possuía passagens por tráfico de drogas, ameaçã, ato infracional, maus-tratos, violência doméstica, receptação e furto qualificado. Javier não possuía nenhum registro policial.

Conforme imagens da câmera, é possível ver as vítimas conversando próximo a um carro, quando dois homens surgem a pé e, segundos depois, iniciam os disparos. Ambos autores fogem em dois carro, uma caminhonete e uma SUV de luxo.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por traição, emboscada ou outro recurso que dificultou a defesa das vítimas, na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Confira o vídeo abaixo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram40