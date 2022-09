Tiago Botelho é o entrevistado desta quinta-feira

O grupo do jornal O Estado MS entrevista nesta quinta-feira (01), o candidato ao senado pelo PT, Tiago Botelho às 9h30.

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas para esta eleição, e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no Youtube e Facebook ao vivo.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano. O grupo entrevistou os candidatos a vice – governadores e agora recebe os candidatos ao senado para alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas e contar um pouco sobre sua trajetória.

Tiago Botelho

Tiago, advogado, professor universitário e militante desde a adolescência é filho do interior do Estado, nasceu em Ivinhema, cresceu em Naviraí e mora em Dourados, e acredita no mandato interiorizado, no qual pretende trabalhar para as demandas do interior, sem esquecer da Capital e afirma ter se preparado para este desafio, no qual pretende voltar a focar no povo.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.