“Não serei candidato de uma nota só” afirma Tiago Botelho

“Não serei candidato de uma nota só”, destacou o candidato ao senado pelo PT, Tiago Botelho, nesta quinta-feira (1), durante a entrevista com os candidatos ao Senado realizada pelo grupo O ESTADO.

Seu destaque foi em relação aos demais candidatos ao senado que defendem setores da sociedade como os ex-ministros: Tereza Cristina que defende o agronegócio e o Mandetta o SUS.

Tiago, advogado, professor universitário e militante desde a adolescência, é filho do interior do Estado, nasceu em Ivinhema, cresceu em Naviraí e mora em Dourados, e acredita no mandato interiorizado, em que pretende trabalhar para as demandas do interior e representar os diferentes setores da sociedade.

Botelho afirmou que enfrenta a dificuldade de fazer uma campanha com pouco recurso, contou que o PT teve um número maior de candidatas mulheres e indígenas, em que reduziu 40% do fundo eleitoral e comparando.se com os demais candidatos ao senado, ele alega sentir esta desigualdade. “Os candidatos andam de avião, eu tenho corrido para me fazer conhecido e sem os mesmos recursos, o jeito é apostar nas redes sociais e entrevistas.”, finalizou o candidato.

O professor afirma que sociedade tem 30 dias para conhecer seus candidatos e que é necessário renovar a política. “Esta renovação se dá trocando os velhos políticos pelos novos”, sugeriu.

Dentre as bandeiras que Botelho defende estão: agricultura familiar, educação, saúde, economia, os pequenos empreendedores e as mulheres.

Ele deseja que Gisele Marques (PT) seja eleita a governadora do Estado, mas ele eleito promete dialogar com o governador eleito para defender pautas urgentes ao seu ver como o piso salarial dos enfermeiros e dos professores no Estado. “Por exemplo, os professores concursados não podem ganhar menos que os professores contratados. Acredito no diálogo e chegando lá, pretendo conversar com o governador, que for eleito”, explicou.

Botelho também falou que como é novo na corrida eleitoral, sua tática em tornar.se conhecido é usar os veículos de imprensa e durante o programa eleitoral. Ele quer que os eleitores saibam que ele é o candidato do Lula no MS e afirma que o ex-presidente só no MS terá mais de 600 mil votos.

Com responsabilidade e apresentando suas propostas, Botelho tem feito sua campanha nas principais cidades do Estado.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.