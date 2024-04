Terça-feira começa com nevoeiro, previsão de chuvas intensas e alerta de tempestade em todo o Estado

Campo Grande e Dourados amanheceram sob um denso nevoeiro nesta terça-feira (2), e registrando temperatura amena de 21ºC. Os meteorologistas alertam que as temperaturas não devem ultrapassar os 28ºC ao longo do dia, e a instabilidade climática deve predominar em todo o Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão meteorológica indica que o volume de chuva esperado para a Capital é de aproximadamente 15 milímetros, enquanto em Dourados e Corumbá esse volume pode atingir até 20 milímetros.

Na região sul, as máximas previstas são de 26ºC em Ponta Porã e 28ºC em Dourados. Já na região pantaneira, os termômetros devem alcançar os 29ºC em Coxim, 31ºC em Miranda, 32ºC em Porto Murtinho e Aquidauana, e 33ºC em Corumbá.

Para outros municípios do Estado, as temperaturas máximas esperadas para esta terça-feira são de 27ºC em São Gabriel do Oeste, 28ºC em Naviraí, 29ºC em Costa Rica, Ivinhema, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Bonito e Maracaju, 30ºC em Água Clara, 31ºC em Paranaíba e 33ºC em Três Lagoas.

Todos os municípios do Estado estão em alerta para o risco de tempestades, ventos que podem atingir até 60 km por hora e um volume de chuva de até 30 milímetros por hora. O alerta emitido pelo Inmet termina no final desta manhã, mas os moradores devem permanecer atentos às condições climáticas durante o dia.

Com informações do Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram