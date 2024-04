Defensoria Pública da União destaca gestão de Adriane

Órgão ainda elogia parceria estratégica com a Prefeitura na promoção da justiça social

Com a presença da prefeita Adriane Lopes nesta segunda-feira (1º) na celebração do ‘Dia da Vitória’, evento oficial e permanente da Defensoria Pública da União, a parceria estratégica entre a gestão municipal e a Defensoria ganha destaque. Neste encontro, além de celebrar as conquistas judiciais e extrajudiciais dos cidadãos, foi ressaltado o papel fundamental do programa “Todos em Ação” na ampliação do acesso aos serviços da DPU. Essa colaboração direta entre a prefeitura e a Defensoria não apenas fortalece o compromisso com a justiça social, mas também evidencia a eficácia de iniciativas conjuntas para promover o bem-estar da comunidade.

Na ocasião, o defensor público titular Sílvio Grotto destacou a parceria com o Município para ampliar o acesso aos serviços da DPU através do programa Todos em Ação – A Prefeitura mais Perto de Você. “Nosso papel é lutar e fazer valer o direito de cada cidadão e, neste sentido, nos unimos em parceria com a Prefeitura, no projeto “Todos em Ação”, que leva os serviços disponíveis do município e dos parceiros às comunidades nos bairros mais distantes da cidade. A iniciativa facilita e garante o acesso a todos”, ressalta.

Adriane Lopes também ressaltou a importância do projeto e o fortalecimento institucional da Defensoria Pública da União. “O Todos em Ação surgiu da necessidade de atender aquele cidadão que muitas vezes não tem tempo ou condição de procurar o órgão público em horário comercial. Nele, as secretarias e parceiros, levam os serviços disponíveis aos bairros em um sábado, quando é mais fácil para as pessoas acessarem os serviços. Nós abrimos espaço para que os parceiros, incluindo a Defensoria Pública, venham e construam soluções junto conosco e isso tem impactado muitas vidas na nossa capital, cumprindo o nosso objetivo”.

O ato simbólico da entrega dos valores referente a benefícios previdenciários viabilizados pela Defensoria Pública no Dia da Vitória, tem por objetivo reforçar a importância do acesso à Justiça para efetivação dos direitos fundamentais, dando visibilidade aos resultados das ações realizadas pelo órgão em defesa da sociedade.

