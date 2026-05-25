Tentativa de feminicídio: madrasta é esfaqueada por enteado após pedir para diminuir o volume do som, no Jardim Centro Oeste

Na tarde deste domingo (24), um enteado, identificado como Keven Luan Silva Nunes, de 31 anos, desferiu golpes de facão contra a madrasta, que não teve as informações divulgadas no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

Segundo as informações sobre o caso, a vítima havia pedido para que o enteado abaixasse o volume do som que estava alto. Após o pedido, o autor pegou uma facão e desferiu golpes contra a madrasta. Ela sofreu ferimentos na parte superior esquerda da cabeça.

Ainda segundo a apuração, keven já havia atacado a vítima em outras ocasiões e que possuía uma medida protetiva contra o enteado.

No domingo (24), a mulher recebeu os primeiros socorros do marido e foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. A policia foi acionada pelo irmão do autor, que informou o paradeiro do autor. Ele foi preso na casa da mãe, na rua Claudio Coutinho.

A vítima informou os agentes que antes de fugir do local do crime, o autor a ameaçou, informando que se fosse preso, iria matá-la.

O caso foi registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como tentativa de feminicídio e ameaça.

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