Bebê de 1 ano é internada em estado grave após suspeita de violência sexual em Campo Grande

Uma bebê de apenas 1 ano e 11 dias está internada em estado grave na ala vermelha da pediatria da Santa Casa de Campo Grande após apresentar lesões severas compatíveis com violência sexual. O caso foi registrado na noite desse domingo (24) como estupro de vulnerável e é investigado pela Polícia Civil.

A PM (Polícia Militar) foi acionada pelo serviço social do hospital depois que a equipe médica identificou sinais atípicos de abuso na região genital e anal da criança. Conforme o laudo da ginecologia forense, a bebê apresentava fissuras, sangramento e hematomas.

O parecer técnico oficial apontou “sinais de manipulação por terceiros não descartando a possibilidade de abuso sexual”, destacando ainda que parte das lesões seria recente, enquanto outras indicam terem ocorrido há alguns dias.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança, de 20 anos, relatou que deixou a filha aos cuidados de uma tia de consideração, no Bairro Ana Maria do Couto, na tarde de sábado (23), para realizar tarefas domésticas.

Horas depois, a bebê começou a apresentar febre alta, vômitos e convulsões severas. A cuidadora prestou os primeiros atendimentos e levou a menina até a UPA Vila Almeida.

Devido ao grave rebaixamento de consciência e à suspeita inicial de encefalite, a criança precisou ser entubada e transferida às pressas pelo Samu para a Santa Casa.

À polícia, a mulher responsável pelos cuidados da bebê informou que precisou sair da residência por cerca de uma hora e deixou a menina sob responsabilidade de duas filhas adolescentes, ambas de 14 anos. Conforme o relato, durante esse período a criança começou a convulsionar.

As adolescentes foram ouvidas pela Polícia Civil por meio de escuta especializada.

Ainda no hospital, a mãe revelou aos investigadores que o ex-padrasto da bebê é considerado suspeito. Segundo ela, os dois moravam juntos até o homem ser preso em flagrante, no último dia 1º de maio, por violência doméstica contra a própria jovem.

Como parte das lesões antigas coincide com o período anterior à prisão do suspeito, a polícia irá investigar a conduta dele e de todas as pessoas que tiveram contato com a criança nos últimos dias.

Por determinação médica, foram coletados materiais biológicos para exames periciais e iniciado o protocolo de profilaxia contra ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

O Conselho Tutelar da Região Norte acompanha o caso, registrado na Depac Cepol, que seguirá sob investigação da delegacia especializada.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais