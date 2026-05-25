Sol predomina em MS, mas semana começa com risco de chuva e tempestades isoladas

A segunda-feira (25) será marcada por tempo firme e elevação gradual das temperaturas em grande parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia terá predomínio de sol e variação de nebulosidade, com máximas que podem chegar aos 30°C em diversas regiões do Estado.

Apesar do cenário de calor, a previsão também indica possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul e leste de Mato Grosso do Sul. As instabilidades devem ocorrer devido ao transporte de calor e umidade associado à passagem de cavados atmosféricos.

Os ventos devem soprar entre os quadrantes sul e leste, com velocidades variando entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns pontos, não estão descartadas rajadas acima dos 50 km/h.

Em Campo Grande, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 20°C e máxima de 28°C. No Pantanal, Corumbá deve registrar temperaturas entre 18°C e 29°C, enquanto Aquidauana pode alcançar os 30°C durante a tarde, após mínima de 20°C.

Na região sudoeste, Porto Murtinho terá temperaturas entre 17°C e 29°C. Já em Ponta Porã, no sul-fronteira, os termômetros devem variar entre 18°C e 23°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

Dourados terá mínima de 17°C e máxima de 27°C. Em Iguatemi, no Cone-Sul, a previsão aponta temperaturas entre 17°C e 26°C, também com chance de instabilidades.

No norte do Estado, Coxim pode registrar uma das maiores temperaturas do dia, com máxima prevista de 31°C e mínima de 21°C. Em Camapuã, os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba terá mínima de 19°C e máxima de 30°C. Em Três Lagoas, a previsão indica temperaturas entre 20°C e 29°C. Já Anaurilândia, no leste do Estado, deve ter maior presença de nebulosidade e possibilidade de chuva, com mínima de 18°C e máxima de 27°C.

O Cemtec reforça o alerta para mudanças rápidas nas condições do tempo, especialmente nas áreas com previsão de tempestades isoladas e rajadas de vento.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram