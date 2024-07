Motorista avança Pare e é atingida por caminhão na BR-163

Motorista de 40 anos ficou ferida, na manhã desta sexta-feira (26), na BR-163, região do bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande, após o carro que ela dirigia ser atingido por uma carreta.

De acordo com informações, a vítima estava acompanhada do marido, quando ao passar por um cruzamento na rodovia, não respeitou a placa Pare e avançou a preferencial.

Um caminhão carregado com frios e conduzido por um homem de 29 anos, não conseguiu frear e colidiu na lateral do veículo. Com o impacto, os airbags estouraram e feriram a motorista, que realizou uma cirurgia bariátrica há 15 dias e ainda está com os pontos.

Equipe de socorro da CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia, realizou o resgate da mulher até um hospital da Capital. Por conta do acidente, o trânsito na região ficou bastante tumultuado por cerca de duas horas até a retirada dos veículos da pista.

O caminhão vinha da cidade de São Gabriel do Oeste e tinha como destino o Rio de Janeiro. Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a ocorrência e ajudou a controlar o fluxo de automóveis no local.

