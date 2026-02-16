Temporal transforma avenidas em rios, derruba árvores e causa transtornos em Itaquiraí

A chuva forte acompanhada de ventos registrada na tarde desse domingo (15) provocou alagamentos, destelhamentos e diversos transtornos em Itaquiraí, município localizado a 405 quilômetros de Campo Grande.

As avenidas Mato Grosso e Campo Grande ficaram completamente alagadas, dificultando o tráfego de veículos. Imagens feitas por moradores mostram ruas tomadas pela água, latões de lixo sendo arrastados pela enxurrada e motoristas trafegando com os faróis ligados devido à baixa visibilidade. Também houve registro de queda de árvores e galhos em áreas urbanas.

O fornecimento de energia elétrica chegou a ser interrompido em alguns pontos da cidade, mas foi restabelecido pouco tempo depois. Nas redes sociais, uma moradora relatou que teve a casa destelhada no bairro Cidade Jardim em razão da força dos ventos. Até o momento, não há informações oficiais sobre o volume de chuva registrado no município.

Apesar dos transtornos, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que não há registro de danos de grande proporção. Segundo o município, a chuva foi intensa e acompanhada por rajadas de vento, causando alagamentos pontuais e a queda de galhos e árvores.

O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como “perigo potencial” para todo o Estado, válido até às 23h59 desta terça-feira (17). A previsão indica volume de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h.

Há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. Em caso de ventos fortes, a orientação é evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

