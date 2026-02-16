Queixada é resgatada em estacionamento de empresa na região do Royal Park, em Campo Grande

Uma queixada foi resgatada na manhã desse domingo (15) no estacionamento de uma empresa localizada no Bairro Royal Park, em Campo Grande, nas proximidades do Parque das Nações Indígenas.

A PMA (Polícia Militar Ambiental foi acionada após a presença do animal silvestre causar preocupação entre funcionários e moradores da região. Para garantir a segurança, a equipe utilizou equipamentos adequados para conter a queixada e colocá-la em uma caixa de transporte apropriada.

Após o resgate, o animal foi acomodado em uma caminhonete e encaminhado para uma área com vegetação, fora do perímetro urbano, onde foi devolvido ao habitat natural sem ferimentos aparentes.

A queixada pertence à espécie Tayassu pecari, também conhecida como porco-do-mato. O animal tem hábitos diurnos e se alimenta de frutas, raízes, larvas de insetos e minhocas. Devido à caça e à perda de habitat, a espécie é classificada como vulnerável no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, elaborado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

A PMA orienta que, ao avistar animais silvestres em área urbana, a população não tente capturá-los ou afugentá-los. Os resgates podem ser solicitados pelo telefone (67) 9984-5013 ou, em casos de emergência, pelo 190.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram