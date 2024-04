Alerta de chuvas intensas e ventos fortes no início da semana em Mato Grosso do Sul

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana em Mato Grosso do Sul, começa com alerta para o risco de chuvas intensas. O aviso, válido até o fim da tarde de terça-feira (16), destaca a possibilidade de ocorrência de fenômenos climáticos adversos em diversas regiões.

Em Campo Grande, a manhã desta segunda-feira (15) amanheceu com céu nublado e uma temperatura mínima de 23ºC. A previsão indica que a temperatura não ultrapassará os 29ºC ao longo do dia na Capital.

Outras cidades do estado também enfrentarão condições climáticas semelhantes, com máximas variando entre 27ºC e 32ºC. Entre elas, destacam-se Nova Andradina, Maracaju, Ponta Porã, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Três Lagoas, Coxim, Porto Murtinho, Corumbá e Água Clara.

O alerta emitido pelo Inmet ressalta a possibilidade de chuvas intensas, podendo atingir até 100 milímetros, e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Esses eventos climáticos extremos aumentam o risco de cortes de energia elétrica, alagamentos, quedas de árvores e descargas elétricas, exigindo atenção e precaução por parte da população.

O aviso de cor laranja, indicativo de situação de perigo, abrange uma extensa lista de municípios, incluindo Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Eldorado, Fátima do Sul e Glória de Dourados, entre outros.

Com informações do Inmet.

