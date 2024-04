Prefeitura convoca médicos inscritos no Cadastro Temporário para reforçar atendimento nas unidades

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está convocando médicos inscritos no cadastro temporário. A relação dos convocados foi publicada na edição desta segunda-feira (15) do Diário Oficial do município (Diogrande).

Conforme o Edital, quatro médicos foram convocados para atuar em regime de 40 horas semanais no atendimento ambulatorial. Esta medida visa melhorar a cobertura e a eficiência do serviço público de saúde oferecido à população campo-grandense.

O edital detalha também as orientações para a apresentação dos documentos necessários e as exigências para a investidura nas funções especificadas. Os profissionais convocados deverão seguir rigorosamente os procedimentos listados para assumir suas posições.

Desde o início deste ano, a prefeitura já convocou mais de 200 médicos para trabalhar nas unidades de saúde municipais. Essas ações estão alinhadas à legislação municipal, que busca não apenas preencher as vacâncias existentes, mas também reforçar o quadro funcional, garantindo assim a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade.

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais