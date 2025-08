População terá dois pontos de vacinação contra a gripe neste sábado em Campo Grande

Imunização será oferecida em unidade de saúde no período da manhã e em praça pública à tarde

Neste sábado (2), a vacina contra a gripe poderá ser tomada em dois locais distintos da cidade. Pela manhã e início da tarde, a aplicação acontece na Unidade de Saúde da Família do Parque do Sol. Lá, além da dose contra a Influenza, estarão disponíveis outras vacinas de rotina para diferentes faixas etárias.

Mais tarde, a vacinação continua em outro ponto da cidade: a partir das 14h, quem passar pela Praça da Moreninha III poderá se imunizar exclusivamente contra a gripe. O atendimento vai até as 18h, sem necessidade de agendamento, basta levar um documento pessoal.

A ação oferece horários e locais variados para alcançar mais pessoas e facilitar o acesso às doses. A vacina está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade.

