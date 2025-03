Após ausência em dois anos, Campão Cultural retorna sem grandes atrações nacionais e foco na regionalidade

Durante lançamento do evento nesta terça-feira(11) foi anunciado a realização do Pantanal Film Fest, Campão Geek e Circuito Universidades

Após uma longa espera, muitos acharam que o Campão Cultural havia sido cancelado após dois anos sem edição. O Festival foi realizado nos anos de 2021 e 2022 e atraiu 100 mil pessoas de acordo com a Fundação de Cultura nos dias que aconteceu se consolidando como um marco para a cultura campo grandense.

Conforme descrito desde a 1º edição, o festival tem proposta de trazer a diversidade e cultura nacional para o MS. Em uma única edição o evento reuniu artistas como Ludmilla, Roberta Miranda, Nando Reis, Pericles, Bayana System, entre outros, mas agora será focado em atrações regionais conforme anunciado em coletiva de imprensa nesta terça-feira realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som).

O festival realizará um cirucito pelos bairros pela cidade com oficinas diversas e atrações regionais como ocorriam em outras edições. Neste ano a pasta da cultura decidiu priozar quase todo o festival para as atrações regionais, decisão essa, segundo a Secretaria de Cultura era um pedido dos artistas locais.

A edição de 2025 acontecerá de 27 de março a 6 de abril e como em todas as outras vai prestigiar 150 atrações de todas áreas da cultura, incluindo música, teatro, circo, cinema, audiovisual, e patrimônio.

Com um foco especial na arte urbana, a Rua 14 de Julho também será palco do Campão com desfile de moda, além do campão geek com cosplays e o circuito univerisdades. As atrações nacionais são Os garotinhos e Sandra Sá. As regionais incluem artistas como o Duo Vozmecê, Renata Sena, Jerry Espíndola, Renata Borba entre tantos outros.

“O Campão Cultural, com esse novo formato voltado para as ruas, chega às comunidades com muita força, oferecendo diversas atividades nos bairros. Também teremos o ‘Catedral Erudita’e o ‘Pantanal Filme Fest’, um festival de audiovisual, que são as grandes novidades deste ano. Além disso, serão mais de 150 atrações, sendo que mais de 90% delas contarão com artistas de Mato Grosso do Sul”, afirmou Eduardo Mendes diretor-presidente da Fundação de Cultura de MS.

O diretor complementou que as atrações nacionais incluem o grupo de pop Os Garotin, que se apresentará na Rua 14 de Julho no dia 5 de abril, às 21h. Além disso, haverá uma roda de conversa exclusiva para pessoas negras, e a cantora de Jazz Sandra de Sá se apresentará no “Palco Soul”, na Praça do Rádio, no dia 30 de março, das 19h às 20h30.

Marcelo Miranda, secretário de Estado da Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), destacou as mudanças significativas na nova formatação do Campão Cultural, que visa valorizar os artistas de Mato Grosso do Sul e democratizar o acesso à cultura.

“Nosso objetivo é criar oportunidades para a circulação da rica cultura local e, ao mesmo tempo, tornar a arte de rua mais acessível ao público.Eu destaco a importância da colaboração com a Prefeitura Municipal, que, por meio da Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos, garantirá apoio logístico, segurança e acolhimento para todos os participantes. Tanto os artistas quanto o público poderão desfrutar de um evento bem organizado e seguro, graças a esse trabalho conjunto”, afirmou.

A edição de 2025 chega com o investimento de 4,4 milhões de reais, verba liberada pelo Governo do Estado e o restante veio de emendas parlamentares.

Confira a programação compelta pelo link.

