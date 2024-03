Temperatura escaldante em MS deve acabar entre os dias 21 e 22

Os modelos de previsão de tempo indicam que, entre os dias 21 e 22 de março de 2024, tem a possibilidade do avanço de uma frente fria quebrar esse bloqueio atmosférico que causa a onda de calor. Essa ‘quebra’ do bloqueio deve aliviar um pouco as temperaturas escaldantes que estão sendo registradas no MS.

As informações são do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS), que também divulgou a previsão meteorológica para este final de semana, indicando continuidade do calor intenso, com temperaturas que podem chegar a 37-40°C em grande parte do Estado.

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar quente e seca (inibe a formação de nuvens em grande escala) favorece o aquecimento acentuado durante o dia, deixando as temperaturas acima da média em praticamente todas as regiões do estado e configurando uma onda de calor.

Sábado

Nem todas as localidades do estado configura-se uma onda de calor. No sábado (16), são esperadas pancadas de chuvas e, pontualmente, chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões leste/sudeste, norte, nordeste e noroeste do estado.

Tanto as temperaturas mínimas quanto as máximas seguem elevadas, onde estão previstas temperaturas mínimas entre 25-26°C e máximas de até 38°C nas regiões sudeste e leste do estado. Para as regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas estarão altas, entre 27-29°C e máximas de até 37-40°C, principalmente na região de Porto Murtinho.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas de até 35-38°C, com destaque na região de Três Lagoas. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 24-26°C e máximas de até 35-36°C.

Além disso, a massa de ar seco contribui para ocorrência de baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h

Domingo

As temperaturas continuam altas em MS, porém com maior probabilidade de chuvas quando comparado a sexta-feira (15) e sábado (16). A previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e, pontualmente, chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, onde estão previstas temperaturas mínimas entre 24-26°C e máximas de até 37°C nas regiões sudeste e leste do estado. Para as regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas estarão altas, entre 27-29°C e máximas de até 35-39°C, principalmente na região de Porto Murtinho.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas de até 33-37°C, principalmente na região de Três Lagoas. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 23-25°C e máximas de até 34°C. Os ventos atuam de norte/nordeste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

