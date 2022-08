Confira as dicas para deixar sua casa com cara de primavera

Por Bruna Marques – Jornal O Estado MS

A primavera marca o fim da temporada de frio e a chegada de dias agradáveis, com vento mais quente, árvores com folhas verdes e os campos cheios de flores.

Considerada uma das estações mais celebradas do ano em todo o mundo, ela pode invadir a sua casa e deixar a decoração ainda mais bonita. Aproveite a luz desse momento e use as cores da época para renovar a decoração do seu lar de maneira alegre.

De acordo com a arquiteta Tamires Tavares, a energia da primavera pode ser utilizada em todos os ambientes da casa, basta saber harmonizá-las para tornar o espaço agradável. A profissional trouxe como base as principais cores da estação, entre elas estão o verde, amarelo, laranja e rosa. Além de dicas de como ambientar cada uma delas nos espaços do seu lar.

Dicas para compor – O rosa vai bem com o verde e com o laranja. Não há ambiente que não fique ainda mais alegre com a beleza das cores da primavera. Aproveite as dicas e a energia

de transformação da temporada para alegrar seu espaço.

