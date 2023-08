Suspeitos invadem residência e executam jovem com mais de 10 tiros na Capital

Rangel Batista da Silva, de 19 anos, foi executado com mais de 10 tiros, na noite de ontem (21), em uma residência entre as ruas Rosa Maria Lopes Contos e Alcebíades Barbosa, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas no local para uma denúncia de violência domestica durante a tarde, mas a denunciante não quis representar contra a vítima. Por volta das 19h, o autor dos disparos chegou na residência em uma motocicleta Yamaha Fazer, desceu do veículo e entrou no imóvel, efetuando os disparos.

Segundo a polícia, Rangel estava acompanhado pelos familiares e mais três crianças. A vítima foi atinginda por diversos tiros e encaminhado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Nova Bahia, onde foi reanimado, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Civil e do GOI (Grupo de Operações e Investigações), estiveram na região e realizaram diligências pelo bairro, em busca dos suspeitos.

De acordo com dados policiais, Rangel tem passagens por furto, hominídio, tortura, tráfico e roubo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.