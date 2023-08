MS garante sete medalhas no Brasileiro de Taekwondo e classifica atletas ao Grand Slam

Mato Grosso do Sul garantiu sete medalhas no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo 2023, sendo três de ouro, duas de prata e duas de bronze. O evento, organizado pela CBTkd (Confederação Brasileira de Taekwondo), teve disputas no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE), entre os dias 16 e 20 de agosto.

Composta por 12 atletas de Campo Grande, Chapadão do Sul, Rio Brilhante e Sonora, a delegação sul-mato-grossense foi apoiada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Lutando com a faixa-preta, Jheferson Glaciel da Silva (categoria cadete até 61 kg), de Sonora, e Luiz Felipe Aquino (adulto até 58 kg), de Campo Grande, subiram ao lugar mais alto do pódio. Também da capital, Lucas Vieira Kanashiro terminou com a medalha de prata na categoria juvenil até 45 kg.

Os três atletas somaram pontos para o ranking nacional da CBTkd e, de quebra, asseguraram vaga direta ao Grand Slam de Taekwondo do ano que vem, tradicional evento da modalidade que define a seleção brasileira para a temporada.

Na capital cearense, os taekwondistas de Mato Grosso do Sul também marcaram presença no Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas, que ocorreu simultaneamente ao Supercampeonato. A seleção do estado foi coordenada pela FTkdMS (Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul), sob comando do técnico Fábio Costa.

Confira todas as medalhas conquistadas por Mato Grosso do Sul no Supercampeonato e no Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas de Taekwondo:

Ouro

Jheferson Glaciel Ribas da Silva: categoria cadete masculino até 61 kg (faixa-preta – Supercampeonato) – Sonora

Luiz Felipe de Almeida Aquino: categoria adulto masculino até 58 kg (faixa-preta – Supercampeonato) – Campo Grande

Fernando Camelo Paes: categoria juvenil masculino até 73 kg (faixa colorida) – Campo Grande

Prata

Lucas Vieira Kanashiro: categoria juvenil masculino até 45 kg (faixa-preta – Supercampeonato) – Campo Grande

Erick Silva Santos: categoria juvenil masculino até 73 kg (faixa colorida) – Rio Brilhante

Bronze

Nicolly Sena Antunes: categoria juvenil feminino até 55 kg (faixa colorida) – Campo Grande

Erick Augusto Reis Coelho: categoria máster masculino até 80 kg (faixa colorida) – Campo Grande

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

