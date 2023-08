Corpo de motorista é encontrado embaixo de carro, após capotagem na BR-419

Um motorista, que não teve identidade divulgada, morreu na noite de ontem (21), após o veículo em que conduzia capotar diversas vezes, na BR-419, entre os municípios de Anastácio e Nioaque. Com a violência da capotagem, o corpo foi encontrado embaixo do automóvel.

Segundo informações do site Jardim MS News, durante a capotagem, a vítima foi lançada para fora do Ford Fiesta, em que conduzia. De acordo com a polícia, o rapaz perdeu direção do veículo na rodovia por motivos que ainda serão apurados, momento em que saiu da pista e capotou diversas vezes.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram acionados e constataram a morte do motorista no local.

A Polícia Civil e a perícia técnica estiveram também no local, realizando procedimentos necessários para que o corpo seja encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

