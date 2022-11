Sul-Fronteira: Corredor rodoviário de aproximadamente 300 km avança

Com o objetivo de integrar uma região produtora e levar desenvolvimento a sete cidades entre Ponta Porã e Mundo Novo, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, o Governo do Estado segue com obras e busca de recursos que contemplam as rodovias MS-165 e MS-299, no trajeto conhecido como Sul-Fronteira.

Na MS-165, no trecho entre os distritos de Sanga Puitã (Ponta Porã) e Vila Marques (Aral Moreira) a rodovia já está pavimentada e os contratos vigentes abrangem a parte entre Vila Marques e Coronel Sapucaia, na região da aldeia Sete Cerros.

O primeiro que corresponde a 31,82 quilômetros entre a Vila Marques e Coronel Sapucaia está em processo licitatório. Já o segundo, entre Coronel Sacupaia e a região da Aldeia Sete Cerros, já no município de Paranhos está com as obras em pleno andamento. Dos 33 quilômetros de rodovia, 17 já estão pavimentados e as equipes seguem ao longo do trecho com execução de camada de aterro, sub-base, base, tratamento superficial, drenagem e enlevamento, além dos serviços de pavimentação a medida em que a obra avança.

Além dos R$ 58 milhões que estão sendo investidos na pavimentação do trecho, o Governo do Estado também desembolsará R$ 11.381.855,00 para solucionar um problema de erosão em uma parte da rodovia. Os trabalhos estão no início, mas devem ser concluídos até fevereiro.

O restante da MS-165, em uma extensão de 55 quilômetros entre a Aldeia Sete Cerros e Paranhos já tem projeto contratado, assim como o trecho da MS-299, nos 62 quilômetros entre Paranhos e Sete Quedas. Na MS-299 entre Sete Quedas e Mundo Novo, passando por Japorã, os projetos ainda serão contratados.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Renato Marcílio, ressalta a grandeza e importância do investimento para Mato Grosso do Sul. “É um desafio enorme e, acima de tudo, uma necessidade para a região. São aproximadamente 300 quilômetros de rodovia e estamos empenhados em executar os contratos vigentes e deixar tudo alinhado para as próximas etapas”, afirmou.

Nesta semana, o governador Reinaldo Azambuja e o governador eleito Eduardo Riedel se reuniram com a bancada federal em Brasília (DF) em busca de recursos para diversos investimentos, entre eles a continuidade da obra da Sul Fronteira.