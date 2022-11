Equipes disputam final da Copa Saúde Cassems na quarta-feira

Finalíssima acontece no Clube de Campo ACP e terá 4 jogos entre times das categorias: Master, Livre Masculino, Livre Feminino e Veterano

Na próxima quarta-feira (16), serão conhecidos os campeões nas categorias: Master, Livre Masculino, Livre Feminino e Veterano da 13ª Edição da Copa Saúde Cassems de Futebol Society. A finalíssima tem início a partir das 18h45 na ACP – Clube de Campo e encerra esta edição do torneio que foi disputado ao longo de dois meses e contou com a participação de 32 equipes.

Para o coordenador da Copa Saúde Cassems Wilson Xavier Paiva, a qualidade técnica das equipes que disputaram o torneio e algumas surpresas do campeonato são alguns dos destaques desta edição do campeonato. “Tivemos algumas surpresas no campeonato, mas aquelas equipes que esperávamos que chegassem às finais irão disputar os jogos no dia 16”, salienta Xavier.

Confira a tabela de jogos desta quarta-feira que acontecem na ACP – Clube de Campo:

Campo A

18h45 Aliança X Ame / Casarão Nova Lima na categoria Veterano

19h45 Casarão Nova Lima / Ame X ACP na categoria Livre Masculino

Campo B

18h45 Sinpol Master X ACSPMBMMS (MASTER) na categoria Master

19h45 Cassems Feminino X Sinsap/ Polícia Penal na categoria Livre Feminino

Além de levantar a taça de campeão, jogadores também poderão levar troféus em outras categorias: atleta destaque, artilheiro, goleiro destaque, equipe mais disciplinada.

Terceiro Lugar – No dia 09, foram conhecidas as equipes que conquistaram o terceiro lugar do torneio sendo elas: Sindijus pela categoria Master, Sinsap/Polícia Penal pela categoria Livre Masculino, Cassems Aquidauana pela categoria Livre Feminino a equipe Cassems Veterano pela categoria Veterano.

Homenagem – O nome do troféu do campeonato este ano é em homenagem ao fisioterapeuta e ex-atleta, José Roberto Faker. Conhecido no mundo do futebol como “Bita”, José Roberto era coordenador do setor de fisioterapia da Caixa dos Servidores e jogador de futebol, tendo a oportunidade de disputar campeonatos pelos times da Cassems e da Associação Médica.

Copa Saúde Cassems – O campeonato, realizado desde 2008, foi suspenso nos últimos dois anos por conta da pandemia de Covid-19, mas retorna agora com o objetivo de sempre: promover a saúde e a qualidade de vida. Esta edição conta com o patrocínio de JB Limpeza e Conservação – Biomed – Atlas Construtora – Life Med Medx – Portes Marinho – Norem – Quality – Microhouse – Binex – Vidalar- Endocárdio. E apoio da Fundação de Desporto e Lazer (FUNDESPORTE).

Com informações da Folhapress