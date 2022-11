Motociclista tem perna amputada após colisão com Mercedes e motorista foge

Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam a um acidente de trânsito, no final da tarde de domingo (13), entre uma Honda CG 150 Fan e um M. Benz E320 na Rua Egídio Thomé, no Bairro Interlagos, em Três Lagoas.

Segundo a Rádio Caçula, o motociclista, um homem de 41 anos, já estava sendo atendido devido à gravidade da lesão. Devido ao impacto, foi necessário a amputação de sua perna direita. Já o condutor do carro não foi encontrado.

Populares que estavam no local relataram que viram duas pessoas, que saíram rapidamente para um matagal que fica próximo à rua para não serem identificados, porém, um documento em nome de uma mulher foi localizado, mas não foi possível saber se era a autora do acidente.

Além disso, foram encontrados outro cartão bancário em nome de um homem, um celular e a chave do veículo sobre o banco do passageiro. O veículo teve que ficar estacionado na via por não ter um guincho disponível para sua remoção ao pátio do DETRAN, sendo removido posteriormente.