Laudo aponta que sucuri Ana Júlia morreu de causas naturais

Após inúmeras especulações e uma comoção nacional sobre a morte da sucuri Ana Júlia, o Instituto de Criminalística de Mato Grosso do Sul informou a causa da morte do réptil, como “causas naturais”. A cobra media quase sete metros de comprimento e era uma figura icônica nas redondezas do Rio Formoso, em Bonito (MS), foi encontrada sem vida há quase uma semana pelo documentarista de vida selvagem, Cristian Dimitrius.

Inicialmente, surgiram relatos de que Ana Júlia teria sido vítima de violência, incluindo tiros. A comoção e preocupação em torno do incidente repercutiram por todo o país, considerando a importância e notoriedade da sucuri, apelidada carinhosamente como “a sucuri mais famosa do mundo”.

Equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA), da Polícia Civil, do Instituto de Criminalística e uma bióloga foram mobilizadas para investigar o caso e esclarecer as circunstâncias da morte da Ana Júlia. Após análises no local do ocorrido e no corpo da cobra, o diretor do Instituto de Criminalística, Emerson Lopes dos Reis, compartilhou os resultados conclusivos com o portal G1.

“O principal objetivo nosso era caracterizar ou não se a serpente foi morta de forma violenta por um disparo de arma de fogo ou até mesmo se ela tinha algumas lesões contusas que justificassem a morte dela”, explicou Reis.

As análises realizadas tanto no local, e posteriormente em Campo Grande, revelaram que a sucuri não apresentava lesões consistentes com disparos de arma de fogo ou qualquer outro trauma significativo.

“A perita veterinária não encontrou lesões no animal condizentes com disparos de arma de fogo. Mesmo assim, ela decidiu levar a cobra para a capital para a realização de exames complementares, como imagens por raios x, para garantir uma conclusão precisa”, detalhou Reis.

Os resultados desses exames adicionais confirmaram a ausência de lesões traumáticas, levando à conclusão de que Ana Júlia morreu de causas naturais. Apesar da pela morte de Ana Júlia, a confirmação das causas trouxe um certo alívio, por atestar que o réptil não sofreu violência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: