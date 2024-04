Estudantes nascidos entre julho e agosto recebem benefício nesta segunda-feira

Estudantes de ensino médio da rede pública nascidos nos meses de julho ou agosto recebem nesta segunda-feira (1°) depósito de R$ 200 referente ao Incentivo-Matrícula do programa Pé-de-Meia. O dinheiro entrará na conta digital aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal. Vale lembrar que estudantes menores de idade precisam da autorização do responsável legal para movimentar a conta. O consentimento pode ser feito em uma agência da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Os alunos com 18 anos ou mais já podem utilizar o valor recebido.

Os beneficiários matriculados na rede pública de ensino podem receber até R$ 9,2 mil do programa, ao longo dos três anos de ensino médio. A projeção é de que 2,4 milhões de alunos sejam contemplados com a iniciativa. O Ministério da Educação (MEC) iniciou o pagamento do incentivo na última terça-feira, 26 de março, para os estudantes que nasceram em janeiro ou fevereiro. Os jovens receberão o incentivo, conforme o mês de nascimento.

Cronograma de pagamento do Incentivo-Matrícula

26 de março para estudantes nascidos em janeiro e fevereiro;

27 de março para estudantes nascidos em março e abril;

28 de março para estudantes nascidos em maio e junho;

1º de abril para estudantes nascidos em julho e agosto;

2 de abril para estudantes nascidos em setembro e outubro;

3 de abril para estudantes nascidos em novembro e dezembro.

De acordo com o MEC, o pagamento poderá ser efetuado até 1º de julho de 2024, caso ocorra alguma atualização de informações sobre a matrícula até 14 de junho.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais