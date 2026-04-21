Subtenente suspeito de atirar contra companheira morre após uma semana internado em Campo Grande

O subtenente da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Charles Cano da Mota, de 56 anos, morreu nesta segunda-feira (20), após uma semana internado sob escolta policial em Santa Casa de Campo Grande.

Ele estava hospitalizado desde o dia 13, quando atirou contra a companheira no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande. O caso é tratado como tentativa de feminicídio e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Durante a internação, o quadro clínico do policial se agravou. Ele chegou a entrar em protocolo de morte encefálica, e a situação já era considerada irreversível nos bastidores da corporação.

A morte foi confirmada por colegas de profissão. A investigação do caso continua.