Feriado de Tiradentes será sol, aumento de nuvens e risco de tempestades em MS

A previsão do tempo para esta terça-feira (20), indica sol com aumento de nebulosidade ao longo do dia em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de chuva e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo a meteorologia, a instabilidade é provocada pela atuação de um centro de baixa pressão atmosférica com origem no nordeste da Argentina. O transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, contribui para a formação de áreas de instabilidade no Estado.

São esperados acumulados significativos de chuva, acima de 30 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste.

Por outro lado, na região nordeste, o tempo deve permanecer mais firme, com predomínio de sol e temperaturas elevadas, que podem atingir entre 34°C e 36°C.

Os ventos ficam variáveis entre os quadrantes norte e oeste, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, e possibilidade de rajadas pontuais acima de 60 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas de 21°C e máximas entre 28-32°C.

Mínimas de 21°C e máximas entre 28-32°C. Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas de 24°C e máximas entre 31-33°C.

Mínimas de 24°C e máximas entre 31-33°C. Regiões Bolsão, Norte e Leste : Mínimas entre 22-23°C e máximas entre 29-34°C.

: Mínimas entre 22-23°C e máximas entre 29-34°C. Campo Grande (Capital): Mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Com informação do Cemtec