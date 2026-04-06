Subtenente da PM é encontrada morta em casa e caso é investigado com suspeita de feminicídio em Campo Grande

A subtenente da Polícia Militar, Marlene de Brito Rodrigues, foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (6), em uma residência localizada no Conjunto Habitacional Estrela d’Alva I, em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, a vítima tinha um ferimento causado por disparo de arma de fogo. As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas e ainda esta sob investigação. O caso é tratado, inicialmente, como suspeita de suicídio ou feminicídio.

O marido da policial estava no imóvel no momento em que as equipes chegaram. No local, atuam policiais militares, peritos e o Batalhão de Choque, que prestam apoio na ocorrência.

A área foi isolada para a realização dos trabalhos periciais. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.

Caso seja confirmado como feminicídio, este pode ser o primeiro registro em Campo Grande e o nono em Mato Grosso do Sul neste ano.