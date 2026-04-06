Empresas passam a orientar trabalhadores sobre vacinação e exames preventivos contra câncer

A partir desta segunda-feira (6), empresas de todo o país passam a ter a obrigação de orientar seus funcionários sobre campanhas oficiais de vacinação contra o HPV e sobre o acesso a exames de diagnóstico de câncer de mama, próstata e colo do útero. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e altera regras da Consolidação das Leis do Trabalho.

De acordo com a nova norma, os empregadores deverão repassar aos trabalhadores informações baseadas nas recomendações do Ministério da Saúde. O objetivo é ampliar a conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce de diferentes tipos de câncer.

Além disso, a legislação garante aos trabalhadores o direito de se ausentar do trabalho para realizar exames preventivos, sem prejuízo do salário, reforçando a importância da detecção antecipada de doenças.

Vacinação contra HPV

Entre as orientações previstas está a divulgação das campanhas de imunização contra o Papilomavírus humano, vírus associado ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, principalmente o de colo do útero. A vacina é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e faz parte das estratégias de prevenção adotadas pelo governo federal.

A expectativa é que o envolvimento das empresas contribua para ampliar o alcance das campanhas de saúde pública e estimular a procura por exames e vacinação.

Produção de medicamento contra câncer no Brasil

Em outra frente de combate à doença, o Instituto Butantan firmou parceria com a farmacêutica norte-americana MSD para produzir no Brasil o medicamento pembrolizumabe.

O acordo, divulgado no fim de março, é resultado de um edital lançado pelo Ministério da Saúde em 2024 e prevê a produção do medicamento para pacientes atendidos pelo SUS.

O pembrolizumabe atua estimulando o sistema imunológico a identificar e combater células cancerígenas. A terapia é considerada uma alternativa menos tóxica que a quimioterapia tradicional e apresenta alta eficácia no tratamento de diferentes tipos de câncer.

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