Mulher é presa com 7 kg de haxixe escondidos no corpo em rodovia de MS

Uma mulher foi presa transportando cerca de 7 quilos de haxixe presos ao corpo, na sexta-feira (3), em Campo Grande. A ação foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante fiscalização na BR-060.

Os policiais abordaram um veículo GM/Classic, onde estavam o motorista e uma passageira. Durante a vistoria, a equipe suspeitou do nervosismo apresentado pelos ocupantes.

Ainda conforme a PRF, os agentes perceberam que a mulher aparentava esconder algo sob a roupa. Com apoio de uma policial feminina da Polícia Militar, foi feita revista pessoal, quando foi encontrado um colete contendo tabletes de haxixe presos ao corpo.

Questionados, os dois não informaram a origem nem o destino da droga.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia da Polícia Civil em Campo Grande, onde o caso foi registrado.