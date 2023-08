Calor de 35 graus antecede a frente fria em Mato Grosso do Sul

Termômetros devem variar entre 40ºC e mínimas de até 15ºC

Protetor solar, sombra e água fresca nesta quinta-feira (24) e sexta-feira (25). A recomendação é que a população redobre os cuidados com a saúde, já que Mato Grosso do Sul está com a atuação de uma intensa massa de ar quente e seco e, com isso, tem enfrentado altas temperaturas, que podem atingir valores próximos aos 40°C, com destaque para as regiões norte, sudoeste e pantaneira.

Cabe ressaltar que o recorde de temperatura máxima do ano foi de 38,7°C em Pedro Gomes, no dia 10 de agosto de 2023. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), para esta quinta-feira (24) são previstas temperaturas mínimas entre 19-25°C e máximas que podem atingir os 37°C nas regiões sul e leste. Para as regiões sudoeste e pantaneira, são esperadas temperaturas mínimas entre 24-26°C e máximas que podem chegar próximas dos 40°C. Nas regiões norte e nordeste, mínimas de 19/24°C e máximas de até 38°C.

Na capital, mínimas entre 23-24°C e máximas de até 35°C. Além disso, a umidade relativa do ar atingirá valores bem baixos, entre 10- 30%, com destaque nas regiões pantaneira, sudoeste e norte. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Os ventos atuam de norte/ nordeste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer valores acima de 60 km/h.

Ainda ontem (23), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%, o que significa risco de incêndios florestais e à saúde, bem como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Além disso, outro comunicado informou sobre o incremento de temperatura de 5ºC acima da média, por período de 2 até 3 dias. Outro fenômeno em alerta é para o risco de vendaval, com vento variando entre 40 km/h e 60 km/h. Há um baixo risco de queda de galhos de árvores.

Para fugir do calor, uma saída foi visitar o Parque aquático Ecopark, em Campo Grande. Segundo a gerente de marketing, Laisa dos Santos, 23, mesmo sendo um período de baixa temporada, as altas temperaturas estão mudando a rotina do local, com a maior presença de visitantes. “Agora, estamos saindo da baixa temporada e com a chegada do calorão 3 mil pessoas passam por aqui, de segunda a quinta. De sexta a domingo esse número chega a 5 mil diariamente”, destacou.

Quem optou por aproveitar a tarde no complexo aquático foi o garçom Augusto Felipe Pulcheiro, 28. Acompanhado da esposa, Jaqueline Medina e do filho de 2 anos, encontraram a solução para desfrutar de uma alternativa contra o calor. “Vim de última hora, não aguentei o calor em casa e chamei a família. O verão mal chegou e já está judiando. É difícil esse calor com criança pequena em casa”, revelou.

Seja com a família ou com as amigas, assim como a diarista Fabiana Dantas, 50, que foi ao Ecopark acompanhada da amiga, Luana Gomes, 26, durante a semana a alternativa para manter os filhos de 5 e 6 anos afastados do calor são as piscinas. “Vim na quarta-feira, não tem fila e consigo aproveitar mais. Antes do calor vinha de 15 em 15 dias. Agora, passei a vir toda semana. Sempre venho acompanhada de amigas e dos filhos, é impossível ficar em casa nesse calor”, comentou.

Mudanças a caminho

Entretanto, uma nova frente fria está se aproximando do Estado e pretende derrubar as temperaturas. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a massa de ar fria chegará entre sábado (26) e domingo (27).

Ainda conforme o Cemtec, haverá queda acentuada das temperaturas e a possibilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul. “As chuvas previstas devem ocorrer principalmente para a região centro-leste do Estado. Porém, o grande destaque, após a passagem desta frente fria, será a queda nas temperaturas, que podem atingir mínimas entre 8-10°C, principalmente no sul do Estado”, dizia trecho da nota.

Na Capital, o tempo também mudará e a mínima prevista, entre domingo e a segunda-feira (28), oscila entre os 13ºC e 15°C e máximas de até 24°C.

Por Rafaela Alves e Thays Schneider – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram