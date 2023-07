MS abriga inúmeras cobras que podem ser vistas em locais públicos

As cobras não são os animais mais queridos e bem vistos pela população, muitos relacionam com simbolismo de traição ou má agouro, mas são importantes para o eco sistema e neste domingo (16), é o Dia Mundial da Cobra.

O Estado é conhecido pelo Pantanal e muitos turistas vem ao Estado em busca de ver de pertinho cobras como a sucuri. Muitas podem ser vistas em locais públicos como parques no Estado como a Lagoa Maior em Três Lagoas, outro local que há avisos para os turistas terem cuidado com os animais peçonhentos é o parque ecológico da Vacaria em Sidrolândia.

E para quem está na Capital é possível contemplar este animal no Bioparque Pantanal, a famosa sucuri-verde, de nome científico Eunects murinus, batizada carinhosamente de “Gaby Amarantos”, chama atenção pela beleza e imponência, mas seu principal papel é desmistificar que esse tipo de animal é maléfico, reforçando sua função ecológica e a importância de preservar sua vida.

