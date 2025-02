Sol, chuvas de verão e possibilidade de tempestades compõem MS nesta quarta-feira (12)

Hoje, o tempo em Mato Grosso do Sul vai ser bem típico de verão, com sol e variação de nuvens. A combinação de bastante umidade no ar e o calor durante o dia pode provocar chuvas rápidas e localizadas, aquelas típicas dessa época do ano. Ou seja, em uma cidade ou bairro pode chover, enquanto no lugar ao lado a mudança vai ser só no aumento das nuvens.

Em algumas regiões, as chuvas podem vir mais fortes, com tempestades, raios e até rajadas de vento. As maiores quantidades de chuva são esperadas principalmente nas regiões central, leste, norte e nordeste do estado. Isso ocorre por causa de uma frente fria que está no Sul do Brasil, que, embora não impacte diretamente o Mato Grosso do Sul, ajuda a trazer mais umidade para a região, criando as condições para essas instabilidades.

As temperaturas ficam entre 21°C e 24°C pela manhã, e devem variar de 30°C a 35°C à tarde nas regiões sul, leste e sudeste do estado. No sudoeste e pantaneira, as mínimas ficam entre 23°C e 26°C, com máximas entre 31°C e 34°C. No bolsão e norte, as mínimas ficam entre 21°C e 24°C, e as máximas podem chegar a 30°C a 34°C. Em Campo Grande, a mínima será entre 21°C e 23°C e a máxima entre 30°C e 33°C.

Os ventos vão soprar de norte, com intensidade de 40 km/h a 60 km/h. Em alguns momentos, podem ocorrer rajadas mais fortes, acima de 60 km/h, principalmente durante as chuvas mais fortes.

No geral, o dia vai ser de clima instável, com chance de chuvas rápidas e, em alguns lugares, tempestades pontuais.