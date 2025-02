Homem é preso após traficar drogas em açougue de Coxim

R.V.L.S., de 27 anos, foi preso nesta terça-feira pela Polícia Civil de Coxim, após o cumprimento de mandados de busca e apreensão em suas residências e comércios nos bairros Nova Coxim e Santa Maria. Ele estava sendo investigado por ser responsável pelo tráfico de drogas nessas regiões.

Durante a operação, a polícia encontrou várias provas do envolvimento de R.V.L.S. com o tráfico. Em um dos estabelecimentos, que funcionava como açougue, foi localizada uma porção de pasta base de cocaína de 9,58 gramas, escondida perto da caixa registradora, pronta para venda. No local onde o suspeito realizava a desossa da carne, a polícia também apreendeu um tablete de pasta base de cocaína de 830 gramas, facas, tesouras, sacolas cortadas para embalar a droga e comprovantes de pagamentos em valores variados (R$18,00, R$20,00, R$40,00…). Além disso, foram encontradas 3 balanças de precisão usadas para pesar a droga.

Na casa de R.V.L.S., a polícia encontrou uma porção de pasta base pesando 4,54 gramas, e no seu carro, um papelote de cocaína de 0,5 gramas, além de R$2.414,00 em dinheiro.

O homem foi preso em flagrante e levado à 1ª Delegacia de Polícia de Coxim, onde foi autuado por tráfico de drogas.