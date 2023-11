Sob sol forte e fila extensa, campo-grandenses vão em busca de ‘pechincha’ em feirão da AACC

Com sol e temperaturas que atingem os 38°C, os campo-grandenses fizeram fila na AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul) nesta terça-feira (7) para aproveitar o feirão de liquidação e adquirir itens a partir de R$ 5. Toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção da Associação.

A já tradicional Feira de Liquidação da AACC possui mais de 3 mil peças disponíveis, entre roupas, calçados, acessórios, utensílios domésticos, eletrônicos e brinquedos. A aposentada Enir Silva, de 81 anos, foi pela primeira vez a feira em busca de roupas para as bisnetas.

“Eu fiquei sabendo da Feira pela minha filha, ela está aqui também. Vim comprar roupinhas para minha netinha. Gosto de comprar em bazar, nessas coisas, porque minhas netas passam por algumas dificuldades. É a primeira vez que venho e estou gostando e como sou idosa assim que abriu eu já consegui entrar”.

Quem também aproveita são as empreendedoras, que possuem comércio, como Fânia Silva Ramos. Dona do Brechó Sem Padrão, ela conta que frequenta os feirões para abastecer o brechó. “Eu pego de tudo, roupas, brinquedos, sapatos, pegamos para revender no brechó. A gente contribui para eles e eles para nós, um beneficia o outro por meio do bazar”.

Conforme a coordenadora de voluntariado, Auxiliadora Freire, a expectativa é de liquidar todas as peças. “Todo esse feirão é para arrecadação para a Casa de Apoio, onde temos um gasto de R$ 315 mil mensais. Esse é o terceiro feirão do ano; todas as doações que a população campo-grandense nos encaminha, trazemos aqui para a liquidação. Temos cerca de 3 mil peças e contamos que consigamos vender tudo”.

Retribuição

A professora de arte Juliane Gomes Pacheco, de 26 anos, foi uma das pacientes da AACC. Curada, ela retorna ao local como voluntária, visando retribuir o tempo e dedicação que ganhou na época em que estava internada.

“Fui paciente aqui da AACC, em 2010 eu tive o diagnóstico de leucemia linfoide aguda e terminei o tratamento depois de dois anos e meio. E sempre quis retribuir; ouvia muito os voluntários indo ao meu quarto durante o meu tratamento e tive o desejo de retribuir. Logo que terminei o meu tratamento aqui já comecei, dando meu depoimento, indo em campanhas e agora estou aqui sempre no feirão”.

Para ela, o apoio da Associação é fundamental na descoberta da doença e para auxiliar as famílias com as dificuldades durante o tratamento.

“O feirão é muito importante para conseguirmos dinheiro para ajudar as crianças e adolescentes que não são aqui de Campo Grande. Eles precisam de apoio porque o disgnóstico de câncer já assusta muito: tem as reações aos medicamentos, os familiares que muitas vezes não tem informações sobre a doença em si, já pensam na questão da morte. E não é bem assim, o câncer tem cura, tem várias crianças e adolescentes que passaram por isso, que conheço e tenho o contato até hoje” finaliza.

Calor

Entretanto, para quem estava na fila aguardando o momento de entrar no local, o sol e o calor estavam castigando. Além disso, a fila ultrapassava o quarteirão, fazendo com que o tempo de espera aumentasse.

“Chegamos 6h30 e ainda não entramos. O sol está demais, se houvesse um lugar onde pudéssemos esperar na sombra seria melhor. Eu nunca vim aqui, não esperava que a fila ia ser tão grande, quando chegamos ela ainda nem tinha chegado na esquina”, comenta Leticia da Silva

“Esta demorando demais para entrarmos, o pessoal entra e demora para sair e não deixam quem tá aqui fora entrar, e o sol está muito quente. Estou a mais de duas horas na fila, estou agoniado com o calor”, disse cliente, que não quis se identificar.

Serviço

O feirão acontecerá até às 17h, sem intervalo para almoço, na Av. Ernesto Geisel, 3475, Orpheu Baís. Serão aceitos pagamentos em pix, dinheiro, débito e crédito, com parcelamento nas compras acima de 100 reais. Além disso, o Bazar e o Brechó da instituição funcionarão normalmente no dia, oferecendo desconto de 20% em todas as suas peças novas e seminovas, algumas, inclusive, de marcas famosas. Todas as peças à venda no auditório da instituição custarão apenas 5 reais cada. Informações: (67) 3322 8000 (telefone e WhatsApp).



Com informações da repórter Amanda Ferreira.