Inscrições abertas para o Encontro de Procons Municipais

O evento acontece de 8 a 10 de novembro presencialmente em Corumbá

As inscrições seguem abertas até o dia 05 de novembro para o ‘XXII Encontro de Procons Municipais de Mato Grosso do Sul – Sistema Estadual de Defesa do Consumidor de MS’. O evento ocorre na cidade de Corumbá, 420 km da capital Campo Grande.

No encontro acontecerá palestras, debates e discussões técnicas com objetivo voltado para a formação e aprimoramento dos canais de atendimento ao consumidor. O evento é destinado aos servidores públicos, gestores e técnicos dos Procons municipais.

O Encontro de Procons tem o objetivo de fortalecer o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor a partir da integração dos 44 Procons municipais.

