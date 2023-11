TJMS é finalista no Prêmio Inovação

O Tribunal de Justiça de (TJMS) é finalista em duas categorias no Prêmio Inovação, uma proposta que objetiva reconhecer e incentivar iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológicos, de gestão e de novas metodologias aplicados no ecossistema de justiça. Esta é a quarta edição do Prêmio de Inovação do J.EX.

Na categoria Inovação na Gestão, a Central de Processamento Eletrônico (CPE), sob o comando do juiz Olivar Augusto Roberti Coneglian, representa a justiça sul-mato-grossense e está entre 11 iniciativas transformadoras. Como Liderança Exponencial, o Des. Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS, está entre os finalistas, em razão de ação Gabinete de Integração, implantada no início da atual gestão de TJMS.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 21 de novembro, no Dúnia City Hall, no Lago Sul, em Brasília, para receber membros do Poder Judiciário e instituições de funções essenciais à justiça de todo o país. No entanto, os interessados em votar devem se cadastrar no https://jexlegal.com.br/premioinovacao/, verificar a confirmação por e-mail e aguardar para votar entre 16 horas de 20 de novembro até 16 horas do dia 21 de novembro.

Em razão do grande fluxo de pessoas que transitam nos prédios do judiciário na Capital, serão disponibilizados totens no Fórum de Campo Grande, no Palácio da Justiça e no Centro Integrado de Justiça (Cijus) para cadastramento e posterior votação nos dias 20 e 21 de novembro.

