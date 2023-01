Simone Tebet homenageia MS e fala sobre desafios

Simone Tebet (MDB), empossada na manhã desta quinta-feira (5), em Brasília no Ministério de Planejamento e Orçamento terminou seu discurso fazendo uma homenagem ao Mato Grosso do Sul citando seus colegas políticos presentes, iniciando pelo vice-governador Barbosinha.

“Reforço agradecendo a presença de todos, e sei o tamanho desse desafio e da minha pequenez e trago o meu querido Mato Grosso do Sul neste momento através dos meus amigos conterrâneos, na pessoa do vice-governador Barbosinha, Eduardo Rocha, o deputado federal Vander Loubet e Luiza. Sei que não estou sozinha e sei que o time está completo”, afirmou a nova ministra.

Em seu discurso Tebet falou sobre o desafio e sobre a importância da reforma tributária aguardada a mais de 30 anos, assim como salientou que pretende nivelar os “rostos” desse enorme Brasil dando voz para cada região, fazendo audiências públicas para fazer uma plano regional para cada região e pretende focar os trabalhos no PPA, ( principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do Governo Federal é o Plano Plurianual (PPA)).

A ministra falou sobre o problema da inflação e lembrou dos que sofrem e exaltou Lula por agora estar à frente deste problema. “Não há problema maior que a inflação que come o salário dos trabalhadores brasileiros que pagam com o suor deles, e ao irem ao supermercado não conseguem comprar a alimentação. A inflação vem da instabilidade política e agora é coisa do passado e agora está na mão do presidente Lula. Na contramão da ciranda improdutiva é necessário fazer reforma tributária garantida pela estabilidade jurídica.” defendeu Tebet.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.