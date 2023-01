Em poucos minutos enxurrada invade casa e família perde tudo

Em menos de uma hora Lourdes de Oliveira viu sua casa ser destruída pela enxurrada que assolou Campo Grande na tarde de ontem (04). Apenas um colchão restou na casa da localizada na Rua Nobres, no Bairro Água Limpa Park, região da saída para Rochedinho.

Nas últimas 12 horas, a Capital registrou um acumulado de 159,2 milímetros de chuvas, Lourdes conta que durante a chuva percebeu uma pequena rachadura no muro, em questão de instantes a água derrubou o muro dos fundos e invadiu a casa, levando tudo que estava pela frente.

“Eu tinha acabado de limpar a casa quando vi uma rachadura no muro por onde entrava lama e água, aí avisei meu marido e na hora ele viu que daria problema, nisso fui pegar uma enxada e ir pela lateral saber de onde vinha a água, mas quando sai, foi a nossa sorte, assim que olhei para trás a enxurrada estava vindo, arrebentou o muro dos fundos e invadiu a casa pela cozinha”, explicou.

Na parte dos fundos da residência, na Rua Formosa existe uma construção que está abaixo do nível do solo e bem em frente a obra existe a lagoa de contenção que se rompeu durante a chuva o que ocasionou a enxurrada que destruiu a casa de Lourdes.

“Na hora da chuva eu estava na cozinha quando a água invadiu e eu me meu marido nos escondemos em um canto na frente da casa, graças a Deus na hora só estava eu meu marido, minhas filhas que moram aqui estava voltando de Brasília”, relatou.

Em meio a enxurrada, “Neguinho”, o cachorro da família, ficou desaparecido, mas foi achado três horas depois. Lourdes conta que ele conseguiu se salvar ao nadar até o colchão do quarto, único item que restou da casa.

“O Neguinho tinha sumido e achei ele só depois de três horas, como ele é esperto na hora da chuva ele já saiu do fundo, acredito que ele tenha vindo nadando de lá até o colchão e conseguiu se salvar”, disse Lourdes.

Imagens de câmeras de segurança da região mostram o momento em que a casa foi invadida, os móveis foram arrastados e a geladeira da cozinha foi parar a cinco quadras do local.

“Eu ia viajar para o Mato Grosso ontem, mas desiste porque estava com coração apertado, ainda bem que não fomos. Agora é lutar para reconstruir, Deus permite, mas dá o livramento”.

Serviço:

Famílias que residem em residências enquadradas em “habitação de interesse social” e que tenham sido danificadas pelas tempestades podem solicitar serviços de reparação pelos telefones: no 67 3314 – 3900 e WhatsApp no 67 99350 -1126.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

