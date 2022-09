No primeiro dia do 5G em Campo Grande, usuários reclamam de instabilidade da rede

Após meses de espera, nova tecnologia chegou apresentando falhas de conexão e lentidão

Por Claudemir Candido e Camila Farias

Ativada na manhã de ontem (19), a rede 5G, banda de conexão de dados que oferece alta velocidade e maior

conexão entre dispositivos, já está disponível no centro da Capital e em parte de algumas vias para os usuários que possuem celulares compatíveis com a tecnologia. Em Campo Grande a rede é oferecida pelas operadoras Claro, Tim e Vivo, que já faziam testes na cidade desde o fim de julho e, mesmo prometendo velocidade, o sinal apresentou instabilidade durante todo o dia nos pontos que deveriam ter o acesso.

Nas ruas do centro de Campo Grande, apesar da ativação da rede 5G em diversos pontos, a rede da operadora Vivo não apresentou conexão com a tecnologia, além disso, durante o tempo que a reportagem esteve na região, a conexão não funcionou em diversas áreas e em alguns momentos apresentou extrema lentidão para carregar arquivos e páginas que antes eram completamente acessadas em segundos.

Até mesmo os aparelhos habilitados para o 5G apresentavam uma forte instabilidade no centro da Capital.

Em contato com a Vivo, foi informado por meio de nota que a operadora não detectou falhas massivas em sua rede.

Em contrapartida, O Estado foi às ruas do centro de Campo Grande para saber com os próprios usuários sobre como a nova conexão funciona, se a velocidade entregue é realmente mais rápida e estável. Nessa caminhada a equipe encontrou Letícia Queirós, de 34 anos, que ocupa há quatro anos o ponto que antes era do pai, vendendo chipas, pão de queijo e pão caseiro na Avenida Afonso Pena, na esquina com a 14 de Julho.

Letícia conta que a rede estava em funcionamento desde o começo da manhã, mas não havia percebido a mudança, até que decidiu acessar sua página de divulgação nas redes sociais. “A velocidade para carregar o que eu quero ver ou postar aumentou muito, é clicar e enviar. Com o 4G já era rápido, agora ficou melhor ainda, espero que continue sem boa assim e que o restante da cidade possa desfrutar essa tecnologia o quanto antes”, relatou a vendedora.

Já Hugo Faustino Pana, de 24 anos, vendedor de uma loja de celulares e acessórios, conta que não havia percebido que o celular estava conectado à rede, pois costuma utilizar o wi-fi. Para ele, apesar dos problemas do primeiro dia da nova conexão, a qualidade 5G ajudará muito no processo de trabalho e utilização dos

dispositivos móveis.

“Eu cheguei aqui na loja e meu celular conectou no automático ao wi-fi, percebi que a rede já estava funcionando quando o wi-fi deu uma caída. Gostei muito da entrega, a qualidade de internet é de banda larga, muito rápida, a conexão é excelente. Estou bastantes esperançoso com essa nova rede, vou começar a testar mais para ver se realmente vai continuar entregando essa alta velocidade”, conta Hugo.

É importante ressaltar que, para o usuário poder utilizar a nova rede de conexão, é preciso que o dispositivo seja habilitado à tecnologia com a antena que recebe o sinal 5G, ou seja, para que a população possa fazer o uso da rede, é preciso comprar um novo aparelho com a tecnologia já habilitada.

Além da região central, a rede foi ativada em outras poucas regiões da cidade, mas não houve testes nos bairros contemplados para o uso do 5G, como no Guanandi, ao fim da Avenida Ernesto Geisel, no Tijuca, em parte da Avenida Conde de Boa Vista, Avenida Mato Grosso, parte da Rua 25 de Dezembro e na Rua Bahia. Na edição de domingo, O Estado divulgou que parte da Avenida Eduardo Elias Zahran teria conexão disponível para os usuários, mas ontem (19) a região deixou de aparecer no mapa de ativação disponível pela plataforma Nperf.

