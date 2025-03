Sétima morte por dengue em 2025 é confirmada por Secretaria de Saúde de MS

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou, na quinta-feira (27), que a dengue já provocou sete mortes em Mato Grosso do Sul em 2025. Os óbitos ocorreram em diferentes municípios entre os meses de janeiro e março, e a confirmação foi feita após a realização de exames laboratoriais. As vítimas foram quatro mulheres e três homens, com idades entre 45 e 88 anos. As mortes foram registradas em:

– 16 de janeiro – Mulher de 76 anos, em Inocência;

– 2 de fevereiro – Mulher de 65 anos, em Três Lagoas;

– 11 de fevereiro – Mulher de 74 anos, em Aquidauana;

– 20 de fevereiro – Mulher de 88 anos, em Nova Andradina;

– 18 de março – Homem de 51 anos, em Ponta Porã;

– 20 de março – Homem de 45 anos, em Dourados;

– 22 de março – Homem de 87 anos, em Coxim.

Os exames também identificaram os sorotipos do vírus presentes nas vítimas. Três óbitos foram causados pelo sorotipo 2, um pelo sorotipo 1 e um pelo sorotipo 3, este último é o que menos circula no estado.

Mato Grosso do Sul já contabiliza 5.753 casos prováveis de dengue neste ano, dos quais 2.045 foram confirmados. A situação é considerada preocupante, especialmente em algumas cidades com alta incidência da doença. Nos últimos 14 dias, o município de Figueirão liderou o número de casos confirmados, seguido por Glória de Dourados e Jateí.

A SES reforçou a importância das medidas de prevenção, como a eliminação de focos de água parada, limpeza de quintais e uso de repelente. “A melhor forma de combater a dengue é eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti”, destacou a secretaria em nota oficial.

As autoridades também orientam a população a procurar atendimento médico em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas na pele e dor atrás dos olhos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais