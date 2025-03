Homem é preso após arremessar garrafa com gelo contra esposa e ameaçar sua irmã, em Dourados

Um homem, de 48 anos, que não teve suas informações divulgadas foi preso nesta quinta-feira (27) por violência doméstica contra sua esposa. O caso aconteceu na Sitioca Outro Fino, em Dourados, cidade distante 230 km de Campo Grande. A agressão ocorreu durante uma discussão com a vítima, onde o suspeito começou a acusá-la de traição.

Durante a briga, alterado, o homem arremessou uma garrafa com gelo contra a vítima, que atingiu seu nariz. Vendo a situação, a irmã do suspeito, de 52 anos, tentou intervir, mas também passou a ser ameaçada pelo agressor.

Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia evadido do local, mas logo foi encontrado nas proximidades da residência. Ele foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado em flagrante por violência doméstica.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram