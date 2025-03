Brasil e Vietnã assinam acordo de parceria estratégica para 2025-2030

Durante sua visita oficial ao Vietnã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta sexta-feira (28), um acordo de Parceria Estratégica com o presidente vietnamita Luong Cuong. O documento estabelece um plano de ação para o período de 2025-2030, com foco na ampliação da cooperação entre os dois países em áreas como segurança, clima, desenvolvimento econômico, universidades e inteligência artificial.

Em sua fala, Lula destacou o crescente fluxo comercial entre Brasil e Vietnã, ressaltando que o Brasil exporta mais para o Vietnã do que para países como Portugal, Reino Unido e França. “Temos hoje um fluxo comercial de pouco mais de US$ 7 bilhões, o que é muito pouco para um país como o Brasil e o Vietnã. Queremos fortalecer a relação comercial”, afirmou o presidente brasileiro.

A Parceria Estratégica tem como principal objetivo intensificar o diálogo político e reforçar a cooperação econômica entre as duas nações. O acordo também visa ampliar o comércio e os investimentos, com foco na agenda multilateral e novas iniciativas de cooperação, incluindo áreas de alta tecnologia, como inteligência artificial e biotecnologia.

Lula também anunciou a abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira, além de expressar interesse em expandir a exportação de aeronaves da Embraer. “Em breve, nossas universidades poderão promover o intercâmbio de professores e estudantes. Estamos estudando parcerias em áreas como semicondutores, tecnologias digitais e energias renováveis”, listou o presidente brasileiro.

Outro ponto importante do acordo é a intenção do governo brasileiro de reconhecer o Vietnã como economia de mercado. Essa medida visa facilitar a ampliação dos fluxos de comércio e investimento entre os dois países, consolidando o Vietnã como um parceiro estratégico para o Brasil na região do Sudeste Asiático.

O Vietnã consolidou-se como o principal parceiro comercial do Brasil dentro da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e ocupa a quinta posição entre os destinos dos produtos do agronegócio brasileiro. O Brasil é o maior fornecedor de soja para o Vietnã, respondendo por cerca de 70% das importações de soja do país asiático. Além disso, o Brasil lidera o fornecimento de carne suína (aproximadamente 37% das importações vietnamitas), sendo também o segundo maior fornecedor de carne de frango e algodão.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais